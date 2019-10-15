شاهد: ما هو السلاح السعودي الذي أثار اهتمام الرئيس الروسي بوتين؟

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بالسلاح الخاص بأفراد حرس الشرف السعودي، خلال تواجده في قصر اليمامة رفقة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يرصد بوتين وهو في حالة اهتمام بالخنجر الذي يحمله أفراد حرس الشرف، ما جعل العاهل السعودي يأمر بعرض الخنجر على بوتين لرؤيته.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق يوما واحدا، التقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. بحسب "سبوتنيك"

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وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ في شباط/ فبراير 2007. وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.

وتبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الهدايا، على هامش الزيارة، حيث قدم الملك سلمان للرئيس الروسي هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية بعنوان "عطاء نجد"، بينما تلقى الملك سلمان من الرئيس بوتين هدية نادرة عبارة عن صقر يسمى "نجم الشمال".