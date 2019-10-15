مشهد مؤثر.. مراسلة تبكي على الهواء خلال حرائق لبنان (شاهد)

تناقل العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمراسلة قناة الجديد اللبنانية حليمة طعيمة وهي تبكي خلال تغطيتها للحرائق التي اندلعت الليلة في منطقة الدامور.

وتظهر حليمة طعيمة في الفيديو، وهي تبكي، أثناء سماعها أصوات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم جراء الحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور، فجر الثلاثاء.

وخلال تغطيتها للمشهد الذي أثار تعاطفا واسعا في الدول العربية كافة، قالت طبيعة : "المشهد مبكي هنا، المشهد مبكي في الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسي، الناس تصرخ في بيوتها فهم عالقون في الداخل".

وتابعت المراسلة باكية : "دخلت النار إلى المنازل وحاصرت سكانها ونسمع صراخ الناس دون وجود مساعدة من أحد"، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك.

يذكر أن حرائق كبيرة جدا اندلعت في العديد من المناطق في لبنان، فجر اليوم، فيما لم يتم إصدار أي تصريح من قبل السلطات الرسمية في البلاد حول سبب اندلاعها.