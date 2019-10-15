"الله يسامحه".. دنيا بطمة تنهي خلافها مع محمد عساف

أكدت الفنانة المغربية دنيا بطمة، انتهاء الخلافات القائمة مؤخرا بينها وبين الفنان الفلسطيني محمد عساف ، مشيرة إلى أن الفن الذي يقدمه محمد عساف لا خلاف عليه.

وتابعت "بطمة" في تصريحات صحفية قائلةً: "على مستوى الفن لا خلاف الله يوفقه، كنا صغار وقت الخلاف الله يسامحه ويوفقه والله يسامحني إذا أخطأت في حقه والله يسامح كل الفنانين". بحسب "صحيفة القـدس".

وقالت إنها تحرصُ على إرضاء جميع جمهورها في الوطن العربي من خلال الغناء بكل اللهجات كي تكون كل الأذواق التي يتطلّع إليها جمهورها متاحة لديه، موضحةً أنها تًفضل اللون الغنائي الطربي ولذلك كانت تميل لهذا اللون في أغانيها التي طرحتها الفترة الماضية.

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وأكّدت أنها لا تهتم بما يدور حولها من شائعات خاصةً بعدما أُثيرت أقاويل حول عدم دخولها المغرب منوهةً أنها تدخل المغرب وتخرج منها بأريحية ولا يوجد أي مشاكل، وأنها ليست متفرّغة للرد على تلك الشائعات التي تدور حولها.

وأردفت أنها تُحب مصر كثيرًا وتُفضلها كبلد تستقر فيها، كاشفةً عن عرضها هذا الأمر على زوجها فقالت: "عرضت على زوجي نعيش في مصر أنا حبيتها بسبب حيوية الناس فيها وطوال 24 ساعة بها حركة، إضافة إلى جوها الجميل، وقمت بزيارة الأهرامات".