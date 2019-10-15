معتصم النهار يعتذر عن تصوير فيلم هيفاء وهبي لهذا السبب

أوضح الممثل السوري معتصم النهار، عن سبب اعتذاره لمسلسل عقد الخواجة بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وذلك بسبب تضارب في مواعيد تصوير مع مسلسله اللبناني "مافيي" الجزء الثاني ولديه دور كبير فيه.

وقال معتصم النهار، " اعتذرت عن بطولة فيلم أشباح أوروبا وعقد الخواجة سابقاً، بسبب بدء تصوير مسلسل (مافيي2) ولدي الدور الكبير في هذا العمل"، تابع "متأسفاً كان من المفترض ان يصّور في مصر لمدة 10أيام ثم أعود لبيروت لتصوير مسلسلي، ولكن بسبب تأخير فريق عمل فيلم أشباح أوروبا لينطلق في عملية التصوير".

وأوضح معتصم أنه تم وضع موعداً لتصوير الفيلم خلال أول عشرة ايام من شهر اكتوبر لكن هذا الموضوع لم يحصل وحصل تضارب في مواعيد التصوير فقط لا غير. متمنياً للجميع التوفيق في الفيلم.

يذكر مؤخراً أن الفنانة هيفاء وهبي كشفت عبر حسابها الشخصي صورةً تجمعها مع معتصم وعلقت قائلةً:" مفاجأة.. معتصم النهار ينضم إلى اسرة فيلم عقد الخواجة"، الذي من المقرر أن يبدأ بتصوير قصته وطرحه العام المقبل 2020، وهو من إخراج محمد حماقي وإنتاج محمد وزيري.

يشار الى أن الممثل معتصم النهار، بدأ بتصوير مشاهده في مسلسل "مافيي2" في بيروت، بطولة فاليري أبو شقرا، أحمد الزين، إلسا زغيب وغيرهم، ومن إخراج رشا شربتجي، تأليف كلوديا مرشيليان وإنتاج شركة صادق الصبّاح.