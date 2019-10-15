شاهد: سارة دندراوي تشعل أزمة جديدة في الكويت

واجهت الإعلامية سارة دندراوي موجة واسعة من الانتقاد والغضب العارم من الجمهور الكويتي بعد تعليقها على حفل الفرقة الكورية BTS الأخير في الرياض وآراء الشارع الكويتي حوله.

انهالت التعليقات المعارضة لرأي سارة دندراوي عبر تويتر ودعوات لتجاهلها وعدم الرفع من شأنها بالحديث عنها فيما رأي آخرون بأن آراءها تمثلها شخصياً حين وصفت بعض الكويتيين بـ "الاخونجية" وهي العبارة التي اعتبرها الكويتيون إساءة مباشرة لهم.

وكانت سارة دندراوي قد صفت حفل BTS بالحفل الذي كسر الدنيا، وبينت أن عدد الحاضرين في الحفل 40 ألف حاضر وشهد تغطية عربية وعالمية، وأضافت:" إلى هنا والحياة سعيدة وطبيعية؛ لكن يبدو ان هذا النجاح وسعادة الحضور ما عجب بعض الاخونجية في الكويت أو في رواية أخرى أصحابهم في الكويت ما أعجبهم مع انو شأن سعودي بحت وبدؤوا بحملات تجييش وتحريض مع انو الحفلات والمناسبات أمر طبيعي في بلادهم وبتنافسوا في اقامتها حلال؛ عليهم حرام على غيرهم".

واستكملت سارة دندراوي الحديث قائلة:" واللافت خلال الكم يوم اللي فاتو تفاعل موضوع هتاف الجمهور الاردنية المسيئة خلال مباراة الاردن مع الكويت باسم صدام حسين وتحولت لأزمة سياسية واعلامية، واعتذر الاردن رسمياً مضيفة عن العلاقة بين المجموعة التي تحدثت عنها وعن المجموعة التي احتجت على الترفيه بالسعودية والتي وصفت بعضهم بالممولين من جهات معروفة هذه الجماعة نفسها تجاهلت اللي حصل في المباراة مع الاردن ـ وتحدثت عنه على استحياء أو بهدوء خجول".

اعتادت سارة دندراوي إثارة الجدل بتعليقاتها على الشأن الكويتي والقطري حيث تطرقت سابقاً لخبر نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخراً، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022، واختتمت خبرها حينها بأنه "يسيء إلى قطر" قائلة:" ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري"، بحسب "دار الحياة".