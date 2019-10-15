الفنانة سيرين عبد النور تعلق على حرائق لبنان

بعد نشوب حرائق في ثلاث بلدات شمال لبنان منها قضاء عكار وبلدتي مشحا و بلدة كروم عرب، وانتشارها بمساعدة الرياح القوية الى مناطق مختلفة، مما ادى الى اضرار كثيرة منها احتراق منازل واراضي في المنطقة.

وعلقت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام قائلةً:" من قلبي بدعي وبطلب يا رب دخيلك تأمر مياه السماء المباركة تطفي هالنيران الشيطانية الوقحة.. يا رب ساعد كل العائلات والاطفال ما النا غيرك".

وتفاعل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الحرائق مطالبين التدخل لإنقاذ المناطق وجاءت أبرز التغريدات "من عكار للمشرف للدبية .. اللي بعد باقي من لبنان الأخضر عم يحترق لازم إعلان حالة الطوارئ و طلب من الدول المجاورة المساعدة لإخماد الحرائق"، "شباب الدفاع المدني الموجوعين عم بيموتوا كرمال الناس الإعلاميين والإعلاميات المأزومين عم يحترقوا كرمال الناس والسياسيين السارقين والناهبين والمجمعين ثروات نايمين على وجع الناس"، وفقاً لصدى البلد.

يأتي ذلك بعد اندلاع عدة حرائق في بلدات بقضاء عكار شمالي لبنان ومنطقة المشرف بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، أمس الاثنين، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون واقتربت من مناطق سكنية، حيث يواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخمادها.