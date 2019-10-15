فيديو خالد يوسف ومنى الغضبان .. الفيديو الكامل لمنى الغضبان وخالد يوسف بدون حذف .. فيديو منى...

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ففي إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية في فضيحة الفيديوهات الإباحية المتهم فيها فناناتين وسيدة أعمال مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

كشفت سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، المحبوسة حاليًا لاتهامها بالظهور في فيلم إباحي مع المخرج والبرلماني خالد يوسف، عن أول كلمة أوقعت بها في شباك المخرج الشهير.

وقالت "الغضبان" أنها تقابلت مع المخرج المذكور بقصد العمل حيث قال لها: "أريدك في عمل فني لأن وجهك (فوتوجينيك) ثم بعدها تطورت العلاقة إلى قصة حب وبعدها تزوجنا عرفيا"، حسب قولها.

وأضافت: "ليس لي علاقة بتسريب الفيديو... شعرت بخوف شديد عند رؤية ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي، واتصلت به فأخبرني أنه لا يعرف طريقة التسريب".

وتابعت: "أنا كنت متزوجة منه، ولم أكن أعرف أنه سيقوم بتصويري داخل غرفة النوم، اسألوه".

وقررت النيابة حبس الغضبان 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب ظهورها في فيديو جنسي مع خالد يوسف، وأبرزت عقد زواج عرفي به يعود لعام 2015، ثم تجديد حبسها 15 يومًا آخرين على ذمة القضية.