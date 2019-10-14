تردد قناة الاهلى المصري الجديد 2019 بث مباشر - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر، مباراة ودية اليوم الاثنين، أمام الإعلاميين، استعداداً لمواجهة فريق الزمالك، السبت المقبل.

ويسعى المدرب الفني للاهلي رينيه فيلر، من خلال المباراة التي ستذاع على تردد قناة الاهلى مباشر، للدفع بكل اللاعبين الذين لا يشاركون فى المباريات الست التى قاد فيها الفريق منذ توليه المسئولية، وذلك لتقييم مستواهم بشكل جيد، ومنح الفرصة لهم فى المباريات المقبلة.

القمر التردد القطبية نايل سات 12341 أفقي

وتجدّدت مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبى، ونادى إنبى، من أجل الحصول على خدماته فى الفترة المقبلة رغم رفض إدارة إنبى الحديث فى هذا الأمر خلال الوقت الحالى وتأجيل أى تفاوض لنهاية الموسم أو انتقالات يناير، بشرط تحسّن نتائج الفريق والترتيب بجدول الدورى.

Advertisements

وطلب فايلر المدير الفنى للفريق الأول، من اللاعب صلاح محسن، التركيز فى التدريبات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى فى المران، للعودة للحسابات مرة أخرى.

وشدد على أنه ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة، التى ستشهد ارتباطات كثيرة على المستوى المحلى والأفريقى، مشدداً على المهاجم بضرورة التركيز فى المرحلة الحالية لحجز مكان فى التشكيل الأساسى لقيادة هجوم الفريق.