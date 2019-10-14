من هو اشرف راجح وهل أفلتت العائلة من حكم الاعدام ؟

قال مصدر امني بمديرية أمن المنوفية، إن المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح في قضية قتل محمود البنا، لم يتجاوز ال 18 عاما حيث أنه سيكمل عامه الـ 18 في نوفمبر المقبل، لذا سيخضع للمحاكمة وفقا لقانون الطفل واقصى عقوبة قد تصل الي 15 عاما وليس الإعدام.

وأضاف مصدر أمني، أن المتهمين الثلاث دون السن لم يتعدوا السن القانونية وسيتم محاكمتهم كحدث وفقا لقانون الطفل حيث ستقوم محكمة جنايات الاحداث "جنح مستئانف" بتحديد ميعاد لنظر الجلسة وبدء محاكمة المتهمين وفقا لقرار النائب العام بإحالتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من ارتكابهم للواقعة.

وقررت النيابة حبس المتهمين بعد قيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوى وذلك لاعتراضه علي قيام احدهم ويدعي محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب اصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.