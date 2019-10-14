حقيقة وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ابن امير الكويت

تداول العشرات من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر إعلامية غير رسمية مساء يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 خبر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ابن أمير الكويت عن عمر يناهز واحد وسبعين عاما.

ونشر موقع يسمى "سبق" ووسائل إعلام أخرى، خبر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الكويت، مشيرة إلى أن الشيخ الكويتي كان قد ولد يوم السابع والعشرين من سنة 1984. وذلك نقلا عن الديوان الأميري في البلاد.

Advertisements

ووفق سبق، فقد نقلت وكالة أنباء الكويت عن الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري قوله : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الديوان الأميري فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير ناصر صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 71 عاما".

وبحسب البيان، فإن صدمة كبيرة سادت عقب الإعلان عن وفاة الشيخ ناصر الصباح، حيث أعلنت الكويت الحداد ثلاثة أيام، وكذلك السعودية والإمارات وقطر وفلسطين. وفق ما أورده الموقع ذاته في وقت لم يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر من قبل الجهات الرسمية.

الجدير ذكره أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح متزوج من الشيخة حصة صباح السالم الصباح ولديه عدد من الأبناء وهم دانه وعبدالله وبيبي وفهد وفتوح وصباح، فيما يتولى منصب نائب أول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع منذ عام 2017 بمرسوم رسمي.