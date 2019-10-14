الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2019 2020 في العراق - ملازمنا

أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق، الحدود الدنيا للسنة الدراسية الجديدة في كافة الجامعات والمعاهد، ولكافة التخصصات المتاحة في الجامعات المحلية. للاستعلام اضغط هنـــا

واوضحت الوزارة في بيان لها، أن أعداد المسجلين في استمارة القبول المركزي تجاوز مئة واربعين الف متقدم داعيا خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها الادبي والتطبيقي والاحيائي ممن لم يملؤوا استمارة التقديم الى المسارعة بتسجيل خياراتهم التي ستحدد قبولهم في الجامعات العراقية.

كما أعلنت الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء التقديم على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2019/2020.

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وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس, إن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل "وافق على إطلاق التقديم على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي( الموازي) ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 14/10/2019 على ان يستمر لمدة عشرة أيام".

وأضاف المدير العام أنه يحق للطلبة التقديم على الجامعات بتخصصاتها كافة بمعدلات اقل من الحدود الدنيا للقبول المركزي، مشيرا الى ان القبول في كليات المجموعة الطبية سيكون اقل بـ 3 درجات وكليات المجموعة الهندسية اقل بـ 4 درجات وكليات العلوم بمختلف تخصصاتها اقل بـ 5 درجات، فيما سيكون القبول في باقي التخصصات اقل بـ 6 درجات على ان لا تقل معدلات التقديم في جميع الأحوال عن 60 درجة.

ودعا المدير العام الطلبة الراغبين بالتقديم مراجعة اقرب جامعة لهم لغرض تفعيل الرقم الامتحاني ومن ثم التقديم على الاستمارة الالكترونية.