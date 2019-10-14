أماكن عرض فيلم الجوكر في سينمات مصر

تعرض دور السينما في مصر، فيلم "الجوكر" الذي يجسد بطولته خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو، فى أكثر من 40 دور عرض على مستوى المحافظات.

وإليكم أماكن عرض الفيلم الذى وصلت تكاليف إنتاجه إلى 55 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل الـ950 مليون جنيه مصري، وكان كالتالي:

"سينما بندر المعادي، سينما جراند نايل تاور، سينما صن سيتي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما آيماكس، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي VIP، سينما الزمالك، سينما جراند، الغردقة، سينما بورتو كايرو، سينما زاوية، سينما الكروان بورسعيد، سينما الأمير، سينما دنيا، الإسماعيلية، سينما دنيا بنها، سينما سي سينما (الجونة)، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة".

بالإضافة إلى "سينما سيني ماكس، سينما فوكس مول مصر، سينما جلاكسى طنطا، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما دريم لاند، سينما جولف سيتي، سينما (العلمين الجديدة)، سينما سيتي ستارز، سينما أمير.

وكذلك سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما دي بوكس ستارز سينما، سينما كايرو فيستفال، سينما كايرو فيستفال VIP، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جولدن ستارز VIP، سينما دنيا بورتو السخنة، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما الماسة".