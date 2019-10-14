مواطن يطلق على ابنه اسم الرئيس التونسي الجديد احتفاء به

أطلق مواطن يمني على مولوده اسم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد بعد إعلان استطلاعات عن تقدمه على منافسه نبيل القروي، احتفاء به ومشاركة التونسيين فرحتهم برئيس البلاد الجديد.

وقال الناشط السياسي اليمني ياسر الصائلي، إنه بعد ساعة من ولادة طفلي، مساء الأحد، أسميته "قيسا" تيمنا بالمرشح التونسي، قيس سعيد.

وأضاف الصائلي المتحدر من محافظة شبوة (شرق اليمن) وفقاً لعربي21، أن طفله ولد مع تداول الأنباء عن فرز أصوات الناخبين التونسيين، وفوز المرشح قيس سعيد على منافسه نبيل القروي.

وكان الصائلي قد كتب في صفحته بموقع "فيسبوك": زادني الله مولودا ذكرا قبل ساعة من الآن أسميته قيس..دعواتكم أن يحفظه الباري ويجعله مباركا.

وكانت مؤسسات لسبر الآراء في تونس قد أعلنت تحقيق "سعيد" فوزا كاسحا على مواطنه "القروي" بنسبة 76.9 من أصوات الناخبين.