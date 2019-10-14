مصر: رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019

انطلقت اليوم الاثنين مسابقة التربية والتعليم لشهر أكتوبر 2019 لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة عبر البوابة الالكترونية لسد احتياجات المدارس في مختلف الإدارات التعليمية وفي جميع التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة.

وكان وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي قد أعلن بدء المسابقة الجديدة للتعاقد مع حوالي 120 ألف معلم بنظام جديد يطبق لأول مرة، حيث يضمن اختيار أفضل العناصر التعليمية في هذه المسابقة.

وأكد شوقي أنه سيكون ذلك وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن من أهداف البوابة الحد من تدخل العنصر البشري واللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لقياس مهارات المعلمين وتحديد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

رابط التسجيل مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019

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مسابقة التربية والتعليم لأكتوبر 2019 تستهدف تعيين حوالي 120 ألف معلم وإداري وعامل بشكل مؤقت لمدة عام يجدد لمسافة ثلاثة أعوام، في المدارس الحكومية والخاصة وليس ذلك مقتصراً على المدارس الحكومية فقط.

واشترطت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 تسليم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية تثبت خلوهم من الأمراض والمعيقات التي تمنعهم من تأدية عملهم على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن البوابة الإلكترونية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات يمكن من خلالها التعرف على طبيعة ومهارات المعلمين بالمدارس سواء أكانت الحكومية والخاصة والدولية، بحسب "القاهرة 24".