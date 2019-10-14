طفل أردني يعود بعد 12 عاماً من اختفائه

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، عن عودة قضية الطفل الذي فقدت آثاره منذ سنوات طويلة من مدينة إربد في الأردن عام 2007، وتم العثور عليه في جمهورية مصر.

واستدعت الوزارة والد الطفل الأردني "ورد الربابعة" الذي اختفى 12 عاماً، عُثر عليه في مصر بعد تداول صورته وقصته عبر منصات التواصل الاجتماعي مشيراً أن والده تلقى خبر وجوده من ضمن المفقودين في مصر.

وغردت ناشطة أردنية عبر منصة تويتر:" مين فيكم بتذكر الطفل ورد اللي انفقد 2007 أبوه منزل هاي الصورة على صفحته وسمعتلو فيديو قبلشوي بيحكي انو شاف صورته على صفحة المفقودين بمصر وما حدا ساعده للأسف، قضية ورد انتشرت بشكل مش طبيعي يا ريت لو نقدر نساعد أبوه ونوصل صوتن".

قالت الخارجية الاردنية في بيان لها، إنها طالبت من والد الطفل الأردني ورد بمراجعة مركز العمليات في الوزارة لتزويد بالمعلومات عن نجله، مؤكدةً الاستعداد التام لتقديم المساعدة في سبيل حل قضية الطفل"، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وقضية اختفاء الطفل ورد الربابعة منذ عام 2007 شّكلت قضية رأي عام في الأردن، ولم تلقى جميع محاولات البحث والتقصي لمعرفة مكانه وأسباب اختفائه، لتعود قضيته في عام 2019.