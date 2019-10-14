حقيقة وفاة حسين فهمي خارج مصر

تساءلت المواقع الإعلامية المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين عن أسباب اختفاء الفنان حسين فهمي اعلامياً، حيث كان غيابه عن حفل زفاف ابنه مصطفى فهمي مثيراً للجدل.

وتداول النشطاء خبر وفاة حسين فهمي، لكن البعض تحدث عن إقامته خارج مصر في فترة نقاهة بعد إجرائه فحوصات طبية اعتيادية، ولم تتسرب أية أنباء عن نوعها، أو ماهيتها.

ولم يحضر حسين فهمي حفل زفاف ابنه شقيقه مصطفى فهمي ما يشير إلى غياب عم العروس، حسين فهمي، لأسباب عائلية أو خلافات غير معلنة، بل على العكس قام والد العروس بالرقص مع ابنته لوقت طويل.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فرحة حسين فهمي بزفاف ابنته، الذي ظهر بمنظر غاية بالأناقة إلى جانب زوجته الثالثة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي تألقت بفستان براق بسيط، وملائم للمناسبة، بحسب "الامارات اليوم".