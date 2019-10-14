شاهد ماذا عرض جاكي شان على السعودية خلال زيارته ؟

عرض النجم الشهير جاكي شان على هيئة الترفيه السعودية أن يقوم بصناعة فيلم "أكشن" جديد يكون مقره المملكة العربية السعودية وذلك خلال كلمة له أثناء تكريمه في منتدى صناعة الترفيه.

ونشر الإعلامي مصطفى الآغا مقطع فيديو لجاكي شان عبر حسابه على ”تويتر“، وثّق من خلاله ما طلبه النجم العالمي، وذلك على هامش تكريمه مع نجوم من مصر والعالم العربي ومن دول العالم المختلفة في حفل جوائز صناع الترفيه في منتدى صناعة الترفيه بموسم الرياض.

وأوضح جاكي شان أنه قد يأتي إلى السعودية في المرة القادمة برفقة فريق التصوير الذي سيعمل على فيلمه الجديد، وذلك في إطار حديثه الجاد الذي يعبر عن مدى سعادته بما رآه من تطوير وتغيير كبير شهدته المملكة.

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ونظمت هيئة الترفية في السعودية احتفالية ضخمة في فندق ”ريتز كارلتون“، حضرها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى ديسمبر المقبل وفقاً لإرم نيوز.

وكان من بين النجوم الحاضرين للحفل: يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر وعاصي الحلاني ووليد توفيق وملحم زين وراغب علامة ورابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وعبادي الجوهر ومحمد عبده وأحلام وطارق العلي وعمرو دياب وغيرهم من النجوم.

وفي الاحتفالية تم تكريم عدد من النجوم الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، بينهم محمد عبده، وعمرو دياب، وماجدة الرومي، وراسیل کرو، وجیسون موموا، وجون فاندام، وجاكي شان، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

يُذكر أن منتدى صناع الترفيه يعد مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.