تفاصيل وفاة سولي الفنانة الأشهر في كوريا

تفاجئ الجمهوري الكوري بخبر وفاة نجمة البوب الكورية سولي اليوم الاثنين بعمر الـ 25 عاماً في ظروف غامضة لم تعلن ملابساتها حتى اللحظة.

وبحسب BBC، تواصل الشرطة الكورية التحقيق في أسباب وفاة سولي ويذهبون إلى افتراض أنها ربما تكون قد قتلت نفسها، ولا يزال البحث جاريًا حول وجود رسالة انتحار من عدمه.

وقال مركز شرطة سونجنام سويونج، أنه تم إيجاد المغنية سولي متوفاة من قِبل مدير أعمالها في منزلها في سونجنام بمقاطعة غيونجي في 14 أكتوبر في حوالي الساعة 3:21 مساء بتوقيت كوريا، حيث ذهب مديرها إلى منزلها بعد عدم قدرته على الاتصال بها منذ مكالمتها الهاتفية في حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت كوريا في 13 أكتوبر.

كما ذكرت محطة حريق سونجنام أيضًا عبر مكالمة هاتفية مع ديسباتش: "تلقينا تقريرًا بوفاتها في حوالي الساعة 3:20 مساءً، وكانت قد ماتت بالفعل عندما وصلنا إلى المكان".

كانت سولي قد تحدثت مؤخراً عن معاناتها مع الاكتئاب وتظاهرها بالسعادة وشعورها بان حياتها فارغة عقب حالات التنمر التي تعرضت لها عبر الانترنت، بحسب "البوابة نيوز".