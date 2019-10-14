فيلم الجوكر يتصدر قائمة الاعلى ايرادات في السينما

حقق الفيلم الأمريكي الجديد الجوكر Joker، ايرادات عالية تخطت الـ 90مليون دولار أمريكي، وتصدر قائمة الأعلى ايرادات وذلك في الأسبوع الثاني لعرضه في السينما الأمريكية، حيث كان فيلم (آدامز فاميلي) في المركز الثاني.

يذكر أنه تم عرض فيلم الجوكر للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في 31 أغسطس 2019، حيث فاز بجائزة الأسد الذهبي، وهي أعلى جائزة في المهرجان. وأصدر في الولايات المتحدة في 4 أكتوبر. وتلقى الفيلم تعليقات إيجابية من النقاد.

ويشار الى أن الشرطة كانت تأهبت في مدن أمريكية كبيرة مع بدء عرض فيلم الجوكر، والذي يدور حول شخصية وحيدة مضطربة تتعرض لتنمّر وصعوبات، مما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي لاندلاع عنف بين المواطنين، وفقاً لموقع سبوتنيك.

يقوم ببطولة الجوكر خواكين فينيكس. تم توزيعه من قبل وارنر برذرز، والفيلم بداية سلسلة "DC Black"، سلسلة من الأفلام المستقلة القائمة على عالم دي سي تجري أحداث الفيلم، الذي يمثل قصة أصل الجوكر، في عام 1981 ويتبع آرثر فليك، الممثل الكوميدي الفاشل الذي يتحول إلى حياة من الجريمة والفوضى في مدينة غوثام. يمثل أيضا في الفيلم كل من روبرت دي نيرو، زازي بيتز، فرانسيس كونروي، بريت كولين، مارك مارون، بيل كامب، شيا ويجهام، غلين فليشلر، دوغلاس هودج، وبريان تايري هنري، وآخرين