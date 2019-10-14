شاهد: علم فلسطين وتونس على كفن شوقي الماجري

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء جنازة المخرج التونسي شوقي الماجري، يظهر فيه وجود علم فلسطين بجانب علم تونس على نعشه.

وعرض برنامج The Insider بالعربي على شاشة قناة دبي، لقطات من مراسم تشييع ودفن التونسي شوقي الماجري، حيث تجمع المئات من أصدقائه وعائلته حوله، وظهر تغطية نعشه بالعلم الفلسطيني والتونسي معاً.

يذكر أن المخرج شوقي الماجري، كان من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية من خلال أعماله واهمها في فيلم "مملكة النمل" الذي يدور حول فلسطين ويحتفي بالمقاومة، وبقي الفيلم معطلا لسنوات في ظل رفض الماجري تمويله من جهات خارجية وعدم تحمس أي منتج عربي له، وفقاً لموقع في الفن.

يشار الى أنه أعُلن عن وفاة المخرج التلفزيوني والسينمائي شوقي الماجري، يوم 10أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز58 إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة في القاهرة، ونقل جثمانه الى بلاده تونس ودُفن فيها.