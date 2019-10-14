شاهد لقاء مؤثر للاماراتي هزاع المنصوري مع والدته

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة مؤثرة للإماراتي هزاع المنصوري ولقاءه مع والدته وذلك عقب عودته من رحلة الفضاء الروسية التي دامت ثمانية أيام أجرى خلالها المنصوري مجموعة من التجارب العلمية.

وأظهر الفيديو، تقبل وانحناء هزاع المنصوري لقدم والدته التي كانت في انتظاره في مطار الرئاسة في أبو ظبي، وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

يشار الى أن مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن عن اختيار هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء، ليصبح أول إماراتي يذهب إلى الفضاء وثالث رائد فضاء عربي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وحملته مركبة "سويوز إم إس 15" من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان بتاريخ 25 سبتمبر 2019، وعاد متن المركبة "سويوز إم إس 12" يوم 3 أكتوبر 2019 ، وفقاً لموقع سبوتينك.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز "يوري غاغارين" في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو، حيث كانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء