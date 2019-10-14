التنمر يدفع وزارة التربية والتعليم المصرية لاتخاذ هذا الإجراء

فتحت السلطات المصرية تحقيقاً في حادثة طالت طالبة في إحدى المدارس الابتدائية في محافظة الاسكندرية وأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق القانون بعد قيام وزارة التربية والتعليم بالإجراءات اللازمة.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، أعلنت قالت الوازرة أنها تتابع الواقعة التي قامت بها والدة إحدى طالبات الصف الرابع ضد طالبة في الصف نفسه، مطالبة إدارة الشؤون القانونية بمتابعة القضية والتحقيق فيها.

ووجه وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، بمخاطبة المديريات التعليمية في مختلف المحافظات للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الطلاب ومحاربة كافة ظواهر التنمر التي قد يتعرضون لها.

وأكد شوقي أن الوزارة لن تتوانى في "محاربة ظاهرة التنمر" بين طلاب المدارس والعمل على القضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنها تشكل خطورة على الطلاب في المدارس.

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وأحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، ولي أمر الطالبة المعتدية إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة.

وقام وكيل المديرية ووفد من إدارة المنتزه التعليمية ومجلس الأمناء والآباء وموجه عام التربية النفسية، بزيارة الطالبة المعتدي عليها وتقديم الدعم لها ولأسرتها والتأكد من تلقيها كامل الرعاية وفقاً لوكالة سبوتنيك.

و يذكر أن وزارة التربية والتعليم في مصر أطلقت، بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والأمومة حملة بعنوان "أنا ضد التنمر" بهدف محاربة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس.