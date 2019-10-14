كندة علوش تفاجئ متابعيها وتعتزل السوشيال ميديا

فاجأت الممثلة كندة علوش متابعيها ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، لتعلن اعتزالها منصات التواصل الاجتماعي ذلك بعد انتشار الشائعات والانتقادات في الآونة الأخيرة.

وقالت كندة علوش عبر التويتر:" الطاقة يلي بيصرفها الواحد مشان يعمل كونترول وما برد على الفتايين والمسيئين وملفقي الشائعات والناصحين والمنظرين والسلبين والعدائيين وشافطي الطاقة مهوولة.. يا رب ألهمنا الصبر.. أظن انو الحل الوحيد انو الواحد ياخد كل أسبوع اجازة أربع أشهر من السوشال ميديا".

ولاقت تفاعل كبير من قبل المتابعين والجمهور، حيث طالبوها بالتراجع عن قرارها، وقدموا لها نصيحة بأن تعمل حظر لكل شخص سيء لها أو يغضبها، وجاءت أبرز التعليقات " فكرى بس فى الناس الى بتحبك كتير كتير" " لا ما في داعي للإجازة بالشهور، بس تجنبي السوشال ميديا قدر المستطاع لأنها مليانه طاقة سلبية وحاولي ما تتأثري بأي كلام سلبي ولا حتى تقرأيه".

ومن جهتها ردت على تغريدة كندة علوش، الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني قائلةً:" التجاهل صدقة جارية على فقراء الأدب"، لترد عليها " حبيبتي كلامك دهب"، وفقاً لموقع فوشيا

يُشار الى أن كندة علوش دافعت عن الفنانة المصرية دينا الشربيني من قبل عندما تعرّضت لحملة تنمُّر وانتقادات بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.