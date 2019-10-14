فاندام ونجوم مصر يتوجون موسم الرياض 2019

تستعد المملكة العربية السعودية لتكريم عدد من أبرز نجوم الفن العربي ونجوم هوليوود أولهم الفنان فاندام ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 الترفيهي اليوم الاثنين.

وكان فاندام قد أطل على جمهوره برفقة عدد من النجوم منهم الفنان أكرم حسني الذي نشر صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام وعلق أكرم، قائلاً:" اللي مش باصص لقدام، يجي عليا أنا وڤان دام، موسم الرياض".





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وتضم قائمة المشاهير الذين سيتم تكريمهم في مؤتمر صناعة الترفيه في الرياض اليوم، كلًا من النجم العالمي ويل سميث، راسيل كرو، جيسون موموا وشاروخان، حسب موقع مصراوي.

ومن النجوم العرب النجم محمد عبده، الهضبة عمرو دياب، النجمة ماجدة الرومي، والزعيم عادل إمام، والفنان الكويتي سعد الفرج.

يشار إلى أن موسم الرياض، يقدم خلال فعالياته التي انطلقت يوم الجمعة الماضي 11 أكتوبر، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، 100 فعالية ما بين فنية وثقافية واجتماعية.