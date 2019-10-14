الموت يغيب الفنانة السورية نجوى علوان

ضجت منصات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين في خبر وفاة الممثلة السورية نجوى علوان، التي اشتهرت في مسلسل التغريبة الفلسطينية، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 45عاماً.

وأعلنت مصادر عائلية مقربة عن وفاة الممثلة السورية نجوى علوان تاركةً خلفها أرشيفاً مميزاً من الاعمال الدرامية التي شاركت فيها على مدار سنوات وبصمة في الوسط الفني السوري.

بدأت حياتها المهنية مبكرًا بعد أن شاركت في مسلسل "نهارات الدفلي" عام 1995، وجسدت فيه دور "عايدة"، ثم شاركت في اعمال متعددة منها "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، وفيلم قصير بعنوان "زائرة المساء". عنوان "زائرة المساء"، وفقاً لموقع الفن.

وشاركت الفنانة نجوى، في أهم عمل درامي عالج القضية الفلسطينية وهو مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور لطيفة. وفي العام نفسه عملت في مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة؛ منها "عصي الدمع"، و"أهل الغرام 1 و2"، و"على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، و"العقاب" اشتهرت في الوطن العربي بعدة أدوار، كان آخرها "مطلوب رجال"، و"الحبيب الأولي.