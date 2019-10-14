فنانون يهنئون قيس سعيد برئاسة تونس

بعد الانتهاء من مرحلة الانتخابات، واعلان التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد وحصوله على نسبة 76.9% من جميع الأصوات، فانتشرت المباركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ علق الفنانون عبر حساباتهم الشخصية، متمنين للرئيس عهداً مككلاً بالنجاح وتطوير البلاد.

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة صورةً، عبر حسابها الشخصي على منصة الفيسبوك تهنئة للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، قائلةً :" وفقك الله لخدمة تونس وشعبها وأرضها، محلاك يا بلادى وانتى فرحانه".

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أما الفنانة التونسية سوار النجار، علقت عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام قائلةً :" مبروك لتونسنا الرئيس قيس سعيد، مع هاشتاق تونسية وأفتخر، تونسية حرة".

يذكر أن التلفزيون التونسي الرسمي أعلن أمس فوز المرشح الرئاسي قيس سعيد على منافسه نبيل القروي، محققا نسبة تخطى فيها الـ75% من الأصوات في الانتخابات الدور الثاني، وفقاً لموقع صدى البلد.

حيث أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس امس الأحد، بعد أدلى الناخبون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.