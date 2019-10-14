تراند اليوم : تطور في قضية فيديوهات خالد يوسف... متهمة خارج السجن وهذه التفاصيل...

تم نشره الخميس 06 حزيران / يونيو 2019 06:08 مساءً

الخليج 365 :- ذكر تقرير لصحيفة "الوطن" المصرية أنغرفة المشورة في محكمة 6 أكتوبر أطلقت سراح الإعلامية رنا هويدي إحدى المتهمات في ما عرف باسم قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف.

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وأشار إلى أن الحكم تضمن إخلاء سبيلها مع دفع كفالة تصل إلى 50 ألف حنيه. ويأتي ذلك بعدما أصدر قاضي المعارضات في وقت سابق حكماً قضى بتجديد حبسها لمدة 45 يوماً,وفق لها .

وجاء حبس الهويدي على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، إثر انتشار فيديو إباحي نسب لها وللمخرج المصري الشهير.

ويذكر أن السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض عليها أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي ومحاولتها مغادرة البلاد على إثر انتشار الفيديوهات الشهيرة.وهي المتهمة الخامسة في القضية التي شملت الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا.