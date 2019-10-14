شاهد: حدث فورت نايت السيزون 11 بث مباشر

انتظرونا مساء اليوم الأحد، في أكبر حدث في تاريخ فورت نايت، وهو نهاية لعبة وبداية أخرى، إنه السيزون 11 من فورت نايت، وذلك في تمام الساعه 8 مساء.

في سياق آخر، رفع محامي دعوى قانونية قبل أيام في المحكمة العليا في كيبيك تتهم شركة إيبك غاميز مالكة لعبة فورتنايت، ومقرها الولايات المتحدة، بتصميم اللعبة خصيصا لإيصال المستخدمين إلى حالة الإدمان.

واتهمت الدعوى صناع فورتنايت بتصميم لعبة الفيديو على الإنترنت لتكون حالة من الإدمان، حيث شبهت اللعب بها بتعاطي الكوكايين، موضحة أن "إدمان لعبة فورتنايت له عواقب حقيقية على حياة اللاعبين، فالعديد منهم لا يأكلون ولا يستحمون، ولم تعد لهم اجتماعيات".

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وقال المحامي الذي رفع الدعوى جان فيليب كارون لوكالة فرانس برس إن مطوري اللعبة طلبوا مساعدة "علماء النفس للمساعدة في جعل اللعبة سهلة الإدمان".

وأصبحت فورتنايت واحدة من أكبر الألعاب المجانية التي يتم تشغيلها على لوحات المفاتيح على الإطلاق، مما أدى إلى تطورها لـ ظاهرة ثقافية درت ثلاثة مليارات دولار لصالح شركة إيبك غاميز العام الماضي.

وقالت الشركة المصممة لـ فورت نايت في مارس/آذار الماضي إن ما يقارب 250 مليون مستخدم حول العالم يمارسون هذه اللعبة، في مختلف أنحاء العالم.