تراند اليوم : "خالد يوسف" يعلق على شتائم "باسم يوسف" البذيئة لـ "عمرو أديب"

علق المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف على منشور للإعلامي الساخر باسم يوسف شن خلالها هجومًا لاذعًا ضد الإعلامي المصري، عمرو أديب.

وجاء ذلك عقب إفراج السلطات المصرية، عن معتقلين من جنسيات مختلفة بتهم المشاركة أو الدعوة في المظاهرات النادرة التي شهدتها مصر مؤخرًا ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجابة لدعوة المقاول والممثل محمد علي الأسبوع الماضي.

هجوم يوسف الذي جاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مخاطبًا عمرو أديب بألفاظ بذيئة، جاء ردًا على عرضه مقاطع فيديو تتضمن اعترافات مزعومة لأجانب بالانخراط في التظاهرات الأخيرة.

وقال خالد يوسف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بغض النظر عن الشتيمة للي بيضايقوا منها ..اقروا بوست #باسم_يوسف عشان تشوفوا وتحطوا ايديكوا علي شوية حاجات اولا :- ادي باسم اللي اتهمه اعلام النظام انه اخواني لمجرد انه مختلف او معترض او مش مؤيد للسلطة في مصر ووصلت الامور الي استعداء الناس علي #محمد_صلاح عشان اتصور مع باسم صوره كأنه اتصور مع نتنياهو".

وأضاف: "ثانيا :- حالة الاستقطاب الحادة اللي عمالة تزيد في بلدنا لدرجة بقت مخيفة ...ماحدش عاد مستحمل الاختلاف مع انها سنة الحياة ..الجميع وبلا استثناء -الا من رحم ربي- يوجه كافة الشتائم ويكيل كافة الاتهامات التي تصل لخيانة الاوطان لمجرد ان الاخر ده مش متطابق معه في رأيه".

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وتابع: "ثالثا :- لا احد يشتبك مع الرأي المختلف ويرد عليه ولكنه يمسك علطول في خناق قائله ويقتله معنويا دون مناقشه لحرف من رأيه حتي ابواق النظام نفسه بدلا من ان يردوا علي الرأي الاخر - سواء كان رأي في قضية او معلومة - ويفندوه وهذه هي مهمتهم الاساسية خاصة اذا كانت بها اتهامات للسلطة تتفرغ فقط لنشر عرض وسب واغتيال معنوي لصاحب الرأي او لصاحب الاتهام ويتناسوا ان القضية ليست فيمن قال كذا وكذا ولكن في الكذا نفسها لان ذلك هو مبتغي الناس واللي يهمهم مش مين اللي قال الكلام سواء كان فاسد ولا خاين ولا فاجر ولا حتي اسرائيلي ..المهم هل الرأي نفسه فيه حاجه مفيده ممكن نستفيد منها حتي ولو بالتحليل والرد عليه او هل الواقعة اللي بيقولها فلان اي كان فلان ده حقيقية وتستحق انها تبقي تحت عين الناس عشان تنورهم وتفهمهم مين بيعمل ايه ولمصلحة مين".

وتابع المخرج والبرلماني المقيم خارج مصر منذ إثارة قضية الأفلاح الإباحية الخاصة به: "رابعا :- الجميع برضه بلا استثناء الا من رحم ربي يعتقد في صواب رأيه وخطأ الاخر المختلف معه ولا يضع احتمال واحد في المليون انه ممكن يكون غلطان ..الامام الشافعي بكل علمه عندما كان يقول رأي فقهي مستند فيه بالدلائل الفقهية القاطعة كان يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".

واستطرد: "خامسا :- اصحاب الاراء الوطنية الشريفة بقوا بيكتبوا بالشوكة والسكينة من كتر قلة الادب والهجوم الضاري لازم ترص الاول اعتزازك بجيشك وانتمائك لوطنك وتقديرك لدور الشرطة وكرهك واختلافك مع اعداء الدولة المصرية سواء كانت دول او منطمات ارهابية قبل ماتنطق باي انتقاد والا يتلعن سلسفيل جدودك وياريتك تسلم برضه".

ومضى خالد يوسف قائلاً: سادسا :- بإختصار نحن نعيش اسوء الاجواء التي مرت علي مصر في عصرها الحديث #اللهم_احمي_مصر_وشعبها_من_اغبيائها_ومستبديها_وحمقائها_اما_اعدائها_فإن_جيشها_كفيل_بهم".