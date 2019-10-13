شاهد: شاروخان يزور دولة عربية

يزور الفنان السينمائي الهندي شاروخان، المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر يومين لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه الذي تنظمه المملكة على هامش فعاليات موسم الرياض.

وفور وصول شاروخان، مطار الرياض قام أحد الأشخاص السعوديين بتصويره عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ وتم تداول الفيديو عبر ”تويتر“ وحسابات على موقع "إنستجرام".

كما توجه فنانون مصريون للرياض للمشاركة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، حيث نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها على ”إنستغرام“ من داخل الطائرة المتوجهة إلى الرياض.

واكن من أبز الممثلين والفنانيين، كلًا من: يسرا، عمرو يوسف، هاني شاكر، رجاء الجداوي، أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، بيومي فؤاد، السيناريست مدحت العدل، المنتج جمال العدل، المخرج أحمد الجندي، الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.