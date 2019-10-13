نشطاء: وفاة فيفي عبده خلال وصلة رقص على اغنية عراقية

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إن الراقصة فيفي عبده توفيت خلال أدائها لوصلة رقص على أنغام أغنية عراقية، دون الإشارة إلى المكان الذي كانت متواجدة فيه، ودون تأكيد الخبر من مصادر رسمية.

وفي وقت سابق، علقت الراقصة عبدو على مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مندمجة مع الأغنية، مدونة: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا للعراق الحبيبة بحبك أوي يا شعب العراق".

وانتقد البعض في تعليقات نشرت الفنانة المصرية للفيديو في ظل ما يمر به العراق من مظاهرات سقط خلالها ضحايا بالعشرات، متجاهلة كل هذه الدماء والإصابات التي نجمت عن التظاهرات.

وتعرضت عبده، لأزمة عنيفة عبر صفحتها في"إنستغرام"، بعد نشرها فيديو ترقص فيه بعد ساعات قليلة من وفاة الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية أول الثلاثاء الماضي.

كما نشرت في الرابع من أكتوبر مقطع فيديو وهي ترقص علقت عليه قائلة: "من مصر أم الدنيا لشعب العراق اللي يحبوا من كل قلبي بحبكو".