الاكثر مشاهدة اليوم - منى الغضبان تتهم خالد يوسف بتسريب فيديوهاته معها

في خطوة مفاجأة لم يتوقعها أحد؛ تقدمت سيدة الأعمال منى الغضبان ببلاغ للنائب العام ضد المخرج المصري خالد يوسف تتهمه بتسريب فيديو إباحي خاص بهما؛ ما تسبب لها بأضرار جسيمة.

وقال المحامي منى الغضبان « محمد عبد السلام»؛ أن هذا الفيديو تم تصويره خلال فترة زواج موكلته من المخرج المصري خالد يوسف.

يأتي ذلك بعد تم الإفراج عن سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة عشرة آلاف جنيه؛ في تهمة التحريض على الفسق وهي مازالت على ذمة القضية المعروف باسم «فيديوهات خالد يوسف الإباحية».

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واعترفت منى الغضبان أمام نيابة مدينة نصر، إنها كانت متزوجة من المخرج المصري خالد يوسف منذ سنوات؛ وأن هذا الفيديو تم تصويره خلال تلك الفترة.

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ورغم أن الكثير من الشائعات أحاطت بالمخرج المصري خالد يوسف؛ وعلاقاته النسائية؛ إلا أنه كان دائما ما ينكرها؛ ويؤكد إنها أكاذيب يحاول أعدائه السياسيون محاربته بها.

وكانت بداية الانهيار بتسريب صورة تجمعه مع الفنانة التشكيلية والأديبة ياسمين الخطيب؛ وكانت الصورة تؤكد وجود علاقة بينهما.

شاهد فيديو منى فاروق تروى تفاصيل الفيديو الإباحى لأول مرة

وبعد أسابيع قليلة تم تسريب فيديوهات جنسية لكلا من منى فاروق وشيما الحاج؛ لم يتضح في البداية صورة الرجل الذي كانتا تمارسان معه الرذيلة.