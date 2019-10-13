تطورات الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور

تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور الذي يقدم برنامج "شارع شريف" على قناة النهار المصرية، حول ما آلت إليه حالته الصحية التي تدهورت إثر إصابته بمرض السرطان ودفعته لتلقي العلاج الكيماوي.

وذكر شريف تفاصيل جديدة حول مرضه ، مؤكدا أنه حتى الآن في مرحلة العلاج الكيماوي من مرض السرطان، معقبا :" باخد جلسة كل ثلاثة أسابيع، ل 6 أقراص كيماوي كل يوم".

وأضاف "مدكور"، في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، قائلا :"متعايش مع الكيمو وبعتبره صديق ليا، رغم إنه متعب، خاصة إن المريض بعد الجلسة بيشعر بالقيء وعدم القدرة على تناول الطعام.

وتابع الإعلامي :"بأنه يحصل على الجلسة يوم أحد، ويظهر على الهواء في اليوم التالي، ويكون هذا بالتنسيق مع المخرج، ولا يريد تغيير نمط حياته، مشددًا على أن يضع "كيس بلاستيك"، أسفل مكتبه على الهواء خشية أن يتعرض للقيء، ويتفق مع المخرج أنه سوف يشير له إشارة معينة ليخرج إلى فاصل إذا تعرض لهذا، مؤكدا أنه حتى الآن لم يحدث هذا.

وأشار مدكور وفقاً لموقع المصريون، إلى أنه لا يضغط على نفسه ولكن هذا مفيد له من الناحية الصحية.