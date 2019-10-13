المغنية الأمريكية ريهانا تهاجم ترامب وتدافع عن العرب

هاجمت المغنية الأمريكية روبن ريانا الملقبة بـ ريهانا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها أن الأمراض العقلية كانت سبب في مجازر تكساس وأوهايو.

وردت المغنية ريهانا على الرئيس الأمريكي ترامب خلال مقابلة صحفية لها مع مجلة فوغ العالمية وقالت:" انت الرجل الاكثر اضطراباً في الولايات المتحدة".

وتابعت، أن توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعاً للون بشرة الفاعل هو إذلال يكتسي طابعا عنصرياً إلى أقصى الحدود، مؤكدةً "ضعوا عربياً يحمل السلاح عينه في مركز وول مارت، ولن يتكلم دونالد ترامب بتاتاً عن مشكلة صحة عقلية".

وكان قد صرح الرئيس الأميركي ترامب أنّ لا مكان للكراهية في الولايات المتحدة، معتبرا أنّ مرتكبي هذه الهجمات يعانون من "مرض عقلي".

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يذكر في شهر أغسطس الماضي وقع هجوما إطلاق نار في تكساس وأوهايو، وحصدت 29 قتيلا، إذ توفي 20 شخصا في مدينة إل باسو بولاية تكساس في حين قتل تسعة آخرون في مدينة دايتون بولاية أوهايو، وفقاً لموقع lbc.

أما مطلق النار فيها فهو شاب أبيض في الحادية والعشرين من العمر قاد سيارته لمدة تسع ساعات من إحدى ضواحي مدينة دالاس ليرتكب مجزرة في ساعة ذروة داخل مركز تجاري في إل باسو، في هجوم تشتبه الشرطة بوجود دوافع عنصرية وراءه