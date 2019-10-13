وفاة أول رائد خرج الى الفضاء الخارجي

أفادت وكالة فضاء روسية، عن وفاة أول شخص يسبح في الفضاء الخارجي بعد أن عمل كمساعد للطيار، عن عمر يناهز 86 عاماً بعد تعرضه لمرض أدى الى وفاته.

وأعلن المكتب الصحفي بمركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء، عن وفاة أليكسي ليونوف رائد فضاء روسي توفي بعد اصابته بمرض، ويعتبر أول رجل يخرج الى الفضاء الخارجي.

وذكرت وكالة الفضاء، أن إدارة وموظفي المؤسسة الحكومية يعربون عن تعازيهم العميقة لأقارب وأصدقاء أليكسي أركيبوفيتش.

والجدير بالذكر أنه في آذار/ مارس 1965، قام ليونوف بأول رحلة فضائية له كطيار ثان في مركبة "فوسخود -2 مع بافل بيليف. وخلال الرحلة، قام بأول خروج في التاريخ بمركبة إلى الفضاء الخارجي، وفقاً لموقع عربي21.

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وفي تموز/ يوليو 1975، كان ليونوف أيضاً قائد رحلة "سويوز 19" (Soyuz 19) التي كانت جزءًا من مشروع أبولو سويوز التجريبي. وكذلك قام بعدة بحوث علمية في مجال ارتياد الفضاء.