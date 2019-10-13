وثيقة زواج فنانين مصريين تظهر تدين أحدهما بالدين الاسرائيلي (صورة)

انتشرت وثيقة زواج نادرة للفنانين أنور وجدي وليلى مراد على موقع فيسبوك وتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وقد أظهرت تدين الأخيرة بالدين الإسرائيلي.

فيما أثبتت الوثيقة أن ديانة "وجدي" كانت الإسلام، فيما كانت ديانة "ليلى مراد" هي الدين "الإسرائيلي"، مما اعتبره البعض خطأ غير مقصود، لأن "ليلى" كانت حينها يهودية، وإسرائيل دولة وليست ديانة وفقاً لصحيفة الدستور المصرية.

وأعلنت "ليلى" لاحقا إسلامها عام 1953، وغنت واحدة من أشهر أغاني موسم الحج وهي "يا رايحين للنبي الغالي" من كلمات أبو السعود الأبياري، وتلحين رياض السنباطي.