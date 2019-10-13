شاهد زفاف حفيد أمير الكويت يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفاف حفيد أمير الكويت الشيخ جابر الصباح الذي أقيمت مراسمه في منزل عائلة العروس وهي أيضاً حفيدة الشيخ سعد الصباح، وقد زين المنزل كقاعة احتفالات بدت على قدر عال من الفخامة.

واستعرضت لقطات الفيديو المسربة زينة المنزل بالزهور والإضاءات المبهرة، كما تلقت العروس عددًا من الهدايا الفاخرة وفقاً لموقع المصريون، من بينها أطقم ذهبية وساعات من ماركات شهيرة، حسبما نشر في موقع" نورت".

والجدير بالذكر أنه قد تم مؤخرًا إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على طريق حيوي في أبها بمنطقة عسير بالسعودية، وذلك تخليدًا لذكراه.