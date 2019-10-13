شاب يعقد قرانه داخل قسم العناية المركزة

قررت مستشفى ناصر العام في جمهورية مصر العربية، بإدخال الفرحة على قلب مواطنة مريضة تمكث داخل غرفة الرعاية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية، قاموا بإشراكها عقد قران نجلها.

وكانت ادارة المستشفى بشبرا الخيمة في مصر، استقبلت المواطنة، وبعد إجراء فحوصات طبية لازمة، تم حجزها في وحدة العناية المركزة، وإلا ان ذلك جاء بالتزامن مع موعد إتمام عقد قرآن نجلها على عروسته.

وذكرت إدارة المستشفى برئاسة محمد ناجي، أن هذه الاحتفالية تهدف للجانب الإنساني في المقام الأول، لتحسين حالة المريضة التي هي بالفعل شهدت تحسن كبير بعد إتمام إكليل نجلها بحضورها، وفقاً لموقع لبنان 24.

ولذلك، قامت بتنظيم احتفالية بواسطة العلاقات العامة، على أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفى وإتمام الإجراءات بكل هدوء بسبب وجود مرضى اخرى داخل غرفة الرعاية لإدخال السرور على المريضة التي شهدت حالتها تحسنا كبيراً.