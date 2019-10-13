السعودية: رقم جوال حساب المواطن 1441

أطلق برنامج حساب المواطن الخدمة الهاتفية لمستفيدين للاطلاع على كافة بياناتهم ومتابعة إجراءاتهم ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض على الطلب.

وخصص برنامج حساب المواطن الرقم 19912 من الأحد حتى الخميس اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً للرد على كافة استفسارات المواطنين إلى جانب رابط بوابة حساب المواطن الالكترونية.

رابط بوابة حساب المواطن الالكترونية اضغط هنا

ويعتبر حساب المواطن أحد أهم البرامج للسعوديين أجل صرف التعويضات للمواطنين الذين لحق بهم أي ضرر أو أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية، وقد قام البرنامج بتنظيم مراحل لكافة الإجراءات ليتأكد البرنامج من حسابات المواطن المصرفية وأهليته وأحقيته للدعم.

كما تتوفر خدمة العملاء على حساب برنامج حساب المواطن الرسمي على تويتر على مدار اليوم، باستثناء الجمعة والسبت من الساعة 1:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً، بحسب "أخبار لايت".