شاهد: لحظة سقوط برج مكون من 18طابقاً في أمريكا

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سقوط برج مكون من 18 طابقاً وهو قيد البناء والإنشاء، ولم يتضح حتى هذه اللحظة سبب انهياره، مما أدى الى اضرار كبيرة واصابة مواطنين.

وأظهر المقطع انهيار البرج الذي من المقرر أن يكون أيضاً فندق هارد روك في مدينة نيو أورلينز في امريكا، مما أدى الى مقتل شخص واصابة آخرين بجروح مختلفة بعد تساقط الأنقاض ورافعات البناء على المارة في الشوارع.

ويوثق الفيديو الذي سجله أحد المارة عن بُعد، الطوابق العليا وهي تنهار على الشارع وتدفع برافعتين كبيرتين نحو الشارع والمباني المجاورة، ولحسن الحظ تمكن رجال الإنقاذ من استخدام السلالم لإيصال عمال البناء إلى بر الأمان.

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وذكر شهود عيان أن الرافعات كانت تتدلى من المبنى بينما يحاول العمال النجاة بحياتهم، وقال كيث ديركتور، ”سمعت صوتًا مدويًا ثم رأيت شابين يتدليين من الطابق العاشر“، وفقاً لإرم نيوز

ويذكر أنه من المقرر أن يفتتح الفندق في الربيع المقبل، ويتكون من 18 طابقًا ويضم 350 غرفة و62 وحدة سكنية، وذلك بعد أن تم الكشف عن خطط المشروع للمرة الأولى في 2018.