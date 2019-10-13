تراند اليوم : بطلة الفيلم الإباحي مع "خالد يوسف" توجه رسالة مؤثرة لوالدتها...

عادت الممثلة المصرية منى فاروق ، للظهور مجددًا عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، من خلال نشرة صورة تجمعها بوالدتها تهنئها فيها بمناسبة عيد ميلادها.

ويعد هذا أول ظهور للممثلة الشاب منذ توقفها عن التواصل مع متابعيها على "إنستجرام" لأكثر من عشرة أشهر، بسبب اتهامها في قضية نشر أفلام إباحية تحض على الفسق والفجور، بعد ظهورها مع المخرج والبرلماني خالد يوسف في فيلم إباحي.

وعلقت فاروق على الصورة قائلة: "أحب أمي وضحكة أمي وحضن أمي وكل أمي.. كل سنة وانتى معانا ومنورة الدنيا معانا.. عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال أقدر أوفيلك حقك يا أمي أنتي حبيبتي وبنتي وأختي وصاحبتي وأمي وكل حاجة ليا في الدنيا، مليش غيرك.. يحميكي ليا وياخد من عمري ويزيدك.. عيد ميلاد مين الليلة عيد ميلاد قمر العيلة عيد ميلاد سعيد يا أمي يا ست الحبايب".

وكانت فاروق تم إخلاء سبيلها من قسم شرطة أول مدينة نصر، منتصف شهر يونيو الماضي، وسط حراسة أمنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية".

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة جنايات القاهرة استئنافها المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع المخرج خالد يوسف، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وتعود الواقعة إلى ديسمبر من العام الماضي، عندما أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام؛ بعد ظهورهما في فيديو إباحي.