صور وفيديوهات مؤثرة لتشييع الفنانين جثمان شوقي الماجري

خيم حزن عميق على وجوه الفنانين ودموع تساقطت أثناء تشييع جثمان المخرج الراحل التونسي شوقي الماجري وسط محبيه وعائلته حيث ما تزال آثار صدمة الفقيد على وجوههم.

وتواجدت الفنانة الأردنية صبا مبارك في تونس برفقة ابنها "عمار" من الراحل شوقي الماجري في تونس لاستقبال جثمانه في المطار قادماً من القاهرة، وتشييع جنازته اليوم بتونس وسط تواجد كبير من زملائه الفنانين بتونس وكذلك عائلته بالإضافة إلى الفنان منذر رياحنة.

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وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني منذ وفاة المخرج شوقي الماجري عن عمر يناهز 58 عاماً منذ يومين، وظهر ذلك في جنازته بتونس وكذلك في واجب العزاء الذي أقامه أصدقائه في القاهرة واستقبله عدد من نجوم تونس مثل هند صبري ولطيفة وعائشة بن أحمد.

وحضر عزاء شوقي الماجري في القاهرة عدد من النجوم مثل كندة علوش وسامح الصريطي وسوزان نجم الدين وفرح يوسف ودارين حداد والنجمة ليلى علوي ومحمد الغيطي وعدد من العاملين في صناعة السينما والدراما من زملاء المخرج الراحل وفقاً لمجلة هي.

ونعى معظم نجوم الفن المخرج الراحل على صفحاتهم بمواقع التواصل بعد رحيله إثر جلطة أصيب بها قبل دخوله المستشفى الخميس الماضي.