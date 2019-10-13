فنانون يعلقون على فيديو مؤثر لطفلة حُرمت من والدتها

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، أمس مقطع فيديو قصير يظهر فيه أب يحرم طفلته الصغيرة من والدتها في لبنان، وظهر فيه صراخ الطفلة وهي تتوسل لأمها قائلةً: "الله يخليكِ ما تخليني روح معه".

أغضب الفيديو الكثير من رواد منصات التواصل، وعبروا عن استيائهم من تصرف الأب تجاه طفلته وحرمان والدتها من حق حضانة الطفلة، حيث عبرت الفنانة نادين نجيم عن غضبها قائلةً:" الله لا يوفقكم ما حدا بعبي محل الأم ما حدا عنده حنيتها واهتمامها إن الجنة تحت اقدام الأمهات يا بلا ضمير بكتني من نص قلبي".

ومن جهتها نشرت الممثلة نادين الراسي عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام مقطع الفيديو وعلقت قائلةً:" بعدو حبُّن معنا ولو مهما غيابُن وجّعنا. الله كريم بيجمعنا. آمين يا رب... ما ننسى عدالة السّماء".

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تابعت الراسي في تعليقها: "كيف ممكن أب موزون يحرم طفلة من إمها؟ ما بعرف شو الأسباب ولا بدي أعرف. بس البنت اللي عم تصرخ "الله يخليك ما تخليني روح معو" مين بشفي عقدها النفسية بالمستقبل من ورا هالموقف؟ مين بنسيها الحادثة؟ المحاكم الدينية صار لازم ينحطلا حدّ. والقوانين صار لازم تتغير.

كما علقت الاعلامية نجوى قاسم: "زوج بده ينتقم من طليقته بيروح مباشرة عالاطفال! انه هيك بيحرقلا قلبها! طيب شو بيستفيد؟ وولاده؟ ما حرقلهم قلبهم؟ ما حطلهن سكينة بقلبهم هني وعايشين؟ ورجل الدين اللي بعطي هالحق باسم الشرع شو الاسس اللي بيتبعها؟؟ بينام بالليل لما بيسمع صريخ هالولاد؟". وتابعت: "عن جد فيديو بقطع القلب بكفي ظلم. بكفي تكسروا قلوب امهات واطفال تفصلوها وتطبقوها على مقاساتكم"، وفقاً لموقع النهار.

الاعلامية اللبنانية ديما صادق نشرت الفيديو محذّرة من بشاعته: "تحذير: هيدا الفيديو كتير مزعج. نزع طفلة بالقوة من حضن والدتها في جب جنين من رجال الأمن لتنفيذ الحكم بإعطائها للاب. الطفلة تصرخ: الله يخليك ما تخليني روح معه. يلعن صباحكم، ويلعن المحاكم الدينية، ويلعن الدولة وأحكامها، ويلعن كل شي!".