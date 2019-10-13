دراسة: ارتفاع راتب الموظف يحمي من امراض القلب

يعتبر الراتب هو الأجر أو المبلغ المالي الذي يتقاضه شخص يعمل في مؤسسة أو شركة ما، وتختلف الرواتب من دولة الى أخرى، وقد يكون هناك زيادة ومكافئات مالية للموظفين ولكن يرجع ذلك الى سياسة ونظام الشركة.

أكدت دراسات أمريكية أن الاشخاص الذين لا يتقاضون نفس الراتب من عام لآخر، أو الذين يتحملون تخفيضات كبيرة في اجورهم قد يؤثر ذلك سلباً على صحتهم العقلية في منتصف العمر مقارنةً بالأشخاص الذين يتقاضون دخل ثابت.

في البحث تم على مدى عقدين من الزمن منذ عام 1990 ووقعت الدراسة على أكثر من 3 آلاف شخص بالغ، قاموا بتقييم تقلبات الدخل لدى هذه الفئة بناءً على مقدار الأرباح التي ارتفعت وانخفضت من عام الى آخر.

وكان لدى المشاركون الذين عانوا من تقلبات أكبر في الدخل والمزيد من التخفيضات في الأجور، درجات أسوأ فيما يتعلق بسرعة المعالجة والأداء التنفيذي في الاختبارات المعرفية في عام 2010، كما أظهرت الفحوصات على أدمغتهم في ذلك العام انخفاضا في منسوب المادة البيضاء.

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من جهتها أوضحت الباحثة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا في نيويورك: "قد يؤثر تقلبات الراتب والظروف الاجتماعية والاقتصادية الى زيادة تعرض الأشخاص لمخاطر تتعلق بسوء صحة الدماغ، وقد يكونوا أكثر عرضة لخطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب"، وفقاً لموقع سبوتنيك

وأكدت الدراسة الامريكية، أن الأشخاص الذين انخفض دخلهم زاد لديهم خطر الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية والسكتات الدماغية بنسبة 17%، لأن انخفاض الدخل يؤدي الى اتباع نظام غذائي سيء، مثل تناول المزيد من الأطعمة الرخيصة المصنعة والمليئة بالدهون والسكر، مما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة.