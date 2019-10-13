شاهد: مشتركة تتحدى والدة زوجها في برنامج ذا فويس

قدمت متسابقة مصرية على مسرح برنامج أحلا صوت أغنية لأم كلثوم، واستطاعت أن تنال اعجاب لجنة التحكيم جميعها، مما أثارت تفاعل كبير بين الحضور والمشاهدين لا سيما أنها تتحدى والدة زوجها السابق التي سخرت من موهبتها.

وكشفت المتسابقة المصرية (رابعة) المقيمة في كندا، أنها جربت الزواج أكثر من مرة ولم ينجح الأمر، وحاولت المشاركة في البرنامج سابقاً ولكن والدة زوجها سخرت منها وقالت لها إنها لن تحظى على أي دعم، لذلك قررت رابعة أن تتحداها.

وعلقت المصرية رابعة، قبل صعودها الى مسرح برنامج ذا فويس، قائلة: "أنا هثبت لحماتي أني ناجحة واني اكسب لقب أحلا صوت.. وإن كل اللي بيسمعوني بيحبو صوتي".

بمجرد أن بدأت المشتركة رابعة الغناء على المسرح لأم كلثوم أغنية "حلم"، التف إليها كلاً من الفنان محمد حماقي والفنانة سميرة سعيد، ثم ضغطت الفنانة أحلام على الزر يليها الفنان راغب علامة، ودخلت اللجنة في مشادة كلامية لإقناع رابعة بانضمام لفريقه، واختارت أحلام، وفقاً لموقع في الفن.

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يذكر أن أمس هي الحلقة الرابعة من مرحلة "الصوت وبس" من برنامج ذا فويس في موسمه الخامس، الذي يشارك في لجنة التحكيم كلاً من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، حيث انطلق البرنامج في 21 سبتمبر الماضي.