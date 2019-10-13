اليساندرا تحتفل بنجاحات 18 عاماً مع محمد صلاح

احتفلت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو بمسيرة 18 عاماً من نجاحها في جلسة تصوير مع لاعب كرة القدم ونجم ليفربول المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ .

البرازيلية اليساندرا دخلت عالم عروض الأزياء في الثانية عشر من عمرها لتسجل أعلى عارضات الأزياء أجوراً في عام واحد بـ 6 ملايين دولار في أعمال حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.



اشتهرت اليساندرا بعملها كعارضة أزياء فيكتوريا سيكريت خلال الفترة من 2004 وحتى 2017 إلى جانب عملها مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة منها ديور وآرمانى ورالف لورين، فيما اختارتها مجلة People كواحدة من أجمل 100 شخص في العالم عام 2017.

عام 2004 أطلقت اليساندرا مجموعة أزياء تحمل اسمها وباعت 10 آلاف وحدة في شهرها الأول في السوق، وفى 2014 أطلقت علامة خاصة باللايف ستايل والأزياء باسم Ále by Alessandra بالتعاون مع شركة تجزئة أمريكية، بحسب "الدستور".

