شاهد: الفرقة الكورية تفتتح ليالي موسم الرياض في السعودية

أشعلت الفرقة الكورية BTS ليل السعودية بحفل الجمعة الماضية على استاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة الرياض مع جمهور كبير قُدر بالآلاف في أول مشاركة لهم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

الأداء الملفت للفرقة الكورية جعل من الحفل حدثاً تاريخياً في مواسم السعودية وحديث الحضور حتى بعد انتهائه حيث تداول الجمهور سلسلة من الصور والمقاطع المصورة للفرقة التي تقربت من الجمهور السعودي بحفظ بعض الكلمات العربية.

خاطب أعضاء الفرقة الكورية BTS جمهورهم ببعض الكلمات العربية التي تدربوا عليها مثل: "أحبكم" و"هلا والله" وكذلك "ممتاز" و"غنوا معنا".

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ومن بين المقاطع المنتشرة في مواقع التواصل فيديو لأحد الأطفال يبكي فرحاً غير مصدق بأنه أمام نجوم الفرقة التي أحبها في يوم من الأيام، وهذه المشاعر مر بها وعبّر عنها عدد من المحبين في موقع تويتر.

كما عبر أعضاء الفرقة الكورية عن سعادتهم لمشاركتهم الأجواء الاحتفالية في موسم الرياض وحفاوة استقبالهم الأمر الذي جعلهم يرغبون بتكرار التجربة.

وقال نجم الفرقة نامجون:" عندما نعود إلى كوريا ونرى القمر جميلاً سوف نتذكر الآرمي، لذلك إذا رأيتم القمر في السعودية رجاء تذكرونا وتذكروا هذه الليلة"، بحسب "العربية نت".