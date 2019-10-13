شاهد حماقي يخرق قواعد برنامج ذا فويس بسبب موهبة استثنائية

خرق النجم المصري محمد حماقي تعليمات برنامج "ذا فويس" بسبب موهبة غنائية أذهلته لأحد المشتركين الذي قرر ضمه إلى فريقه على الرغم من اكتمال عدد الفريق الذي يجب ألا يتجاوز 13 مشارك.

التفاف محمد حماقي للموهبة جعلته يضمه إلى فريقه، وفور انتهاء المشترك من أغنيته قال محمد حماقي إنه على استعداد لكسر قواعد البرنامج من أجل موهبته.

وجاء تعليق راغب علامة موافقًا لرأي محمد حماقي حيث قال إن القواعد يمكن أن تُكسر بلا مشكلة أمام مواهب مثل موهبة مارك رعيدي، وكذلك أبدت سميرة سعيد رغبتها في تغيير القواعد الأمر الذي جعل إدارة البرنامج تُجري تعديلها الاستثنائي للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج قبل أربعة مواسم.

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وجاء تعديل قوانين برنامج ”The Voice“، بزيادة عدد أعضاء فريق كل مدرب لـ15 موهبة، نزولًا على رغبة الفنان محمد حماقي الذي أصر على ضم الموهبة اللبنانية رغم اكتمال فريقه وفقاً لإرم نيوز.

وقدّم المتسابق اللبناني مارك رعيدي، لونًا أوبراليًا مميزًا في أدائه على المسرح، وعلقً حماقي قائلًا: ”أنا هكسر القواعد الخاصة بالبرنامج عشان خاطرك ومش عارف هيبقا مصيري أنا وأنت ايه بس إنت من الأصوات اللي مينفعش الواحد يسيبها“.

يُذكر أن برنامج المواهب الغنائية ’’ذا فويس‘‘ انطلق يوم السبت 21 سبتمبر الماضي وعرض منه حلقتان في مرحلة ”الصوت وبس“ لفتت انتباه الجمهور خاصًة بعد مناوشات أحلام وراغب علامة سويًا.