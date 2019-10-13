ماذا علقت فجر السعيد على شائعة وفاتها؟

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر حسابها الخاص على تويتر تغريدة وصفها المتابعون بأنها رسالة موجهة لمن أطلقوا شائعة وفاتها قبل عدة أشهر إثر تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت فجر السعيد:" البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إرادة، وفوق توقعاتهم وحساباتهم".

وتابعت: "..والحمدلله ربي خيب ظنهم، بسم الله الرحمن الرحيم.. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب العالمين قدر المرض وهو فقط من يقدر الشفاء بإذنه".





تغريدة فجر السعيد حصدت آلاف التعليقات المتضامنة معها من بينهم الإعلامي اللبناني، نيشان، الذي غرد لها: "الله يزيدك صحة وعافية".

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كما تمنى العديد من متابعي الإعلامية الكويتية لها الشفاء، إذ كتبت مغردة لها: "إن شاء الله في أعدائك يا غالية"، وقالت أخرى لها: "ما في أحد يتمني الموت لأي إنسان أو يشمت في أي سوء يصيبه إلا إذا كان مجنون رسمي!!! ألله يتمم شفاكي علي خير حبيبتي".

وكانت فجر السعيد قد أعلنت الجمعة خضوعها لعملية جراحية ضمن مشوار علاجها في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن ضمن المتضامنين مع فجر السعيد رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد والذي زار فجر السعيد في شهر سبتمبر الماضي خلال مكوثها في المستشفى التي تتلقى علاجاً فيها بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب "سبوتنيك".



