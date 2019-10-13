شكرا لمتابعة خبر عن ممثلة مشهورة تفضح طليقة زوجها ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ بصورة حميمية محرجة للغاية تهز أنستجرام.. شاهد ‘‘كيد النساء’’ والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ردت الممثلة ريهام حجاج على تصريحات الممثلة ياسمين عبدالعزيز طليقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرًا على طريقة "كيد النساء".

وكانت "ياسمين" قالت خلال مقابلة مع برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، إنها تحترم طليقها، وإن ما بينهم عشرة كبيرة، مؤكدة عدم وجود أي مشاكل بينهما.

وردت "ريهام" بنشر صورة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بزوجها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "حب عمري".

ودشن عدد من رواد موقع التغريدات الشهير "تويتر"، هاشتاج (وسم) #ياسمين_عبد_العزيز، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً، حيث تفاعل معه عدد كبير من محبيها.

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